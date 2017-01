//display_gallery("latest"); $sql = "SELECT id,user,userid,cat,title,bigimage FROM pp_photos WHERE bigimage!='' AND approved='1' AND cat!=520 AND id!='$feature[id]' AND userid!=1 ORDER BY date DESC LIMIT 30"; $result = mysql_query ($sql); $i=0; $th_x = 0; while ($line = mysql_fetch_array($result)) { //$imgtag = get_imagethumb( $line['bigimage'], $line['cat'], $line['userid'], 1 ); //$photo = str_replace('.', '-thumb.', $line['bigimage']); $fileurl = 'gallerys/data/'.$line['cat'].'/thumbs/'.$line['bigimage']; list($th_width, $th_height, $th_type, $th_attr) = getimagesize($fileurl); $th_x += ceil($th_width*(92/$th_height)); // max height is 90 if ($th_x > 960) { break; } if ($galusers) { if(strpos($galusers,$line['user'])===false) { $galusers .= ', '.$line['user'].''; } //else { skip; } } else { $galusers = ''.$line['user'].''; } ?> } ?>